तारीफ के काबिल जिला अस्पताल का प्रयास जहां सिर्फ 23 फीसदी सिजेरियन, पर सवाल यह कि प्राइवेट नर्सिंग होम में कदम रखते ही यह आंकड़ा 62 प्रतिशत के पार क्यों?

जिले के किसी भी कोने में या निजी अस्पतालों में कोई प्रसव केस अत्यधिक बिगड़ जाता है या प्रसूता की स्थिति गंभीर होती है, तो निजी नर्सिंग होम कोई भी जोखिम लेने से साफ बचते हैं। वे ऐसे हाई-रिस्क और क्रिटिकल केसों को तुरंत एम्बुलेंस में लादकर सरकारी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में ही ब्लड बैंक, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और जीवन रक्षक वेंटिलेटर जैसी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। तमाम गंभीर और आखिरी वक्त पर आए केसों को सफलतापूर्वक संभालने के बावजूद जिला अस्पताल में ऑपरेशन की दर सिर्फ 23 प्रतिशत है, जबकि इसके विपरीत जहां केवल सामान्य और कम जोखिम वाले मरीज जाते हैं, उन निजी अस्पतालों में 62 प्रतिशत से अधिक प्रसूताओं के पेट पर चीरा लगा दिया जाता है। यह स्थिति साफ करती है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर जहां हर संभव प्रयास करके नॉर्मल डिलीवरी कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं निजी केंद्रों में सामान्य मरीजों को भी डराकर ऑपरेशन टेबल पर ले जाया जा रहा है।