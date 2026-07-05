5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

फंदे पर लटकी मिली छतरपुर की लेडी कलाकार, आखिरी बार साथी से 38 मिनट की वीडियो कॉल

Lady Singer Laxmi Suicide: परिजनों ने साथी कलाकार पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस ने युवती का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की।
2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jul 05, 2026

chhatarpur

lady singer laxmi vishwakarma found dead, मृतका लक्ष्मी विश्वकर्मा की जीवित अवस्था की तस्वीर (source-patrika)

Chhatarpur Lady Singer Laxmi Death: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक युवा लेडी संगीत कलाकार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन ने जब कमरे में बेटी को फंदे पर झूलता देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने बेटी के साथी कलाकार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। परिजन का आरोप है कि बेटी के मोबाइल पर आखिरी वीडियो कॉल उसके साथी कलाकार का था और दोनों के बीच करीब 38 मिनट तक बातचीत हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर, मृतका का मोबाइल जब्त कर जांच शुरु कर दी है।

संगीत कलाकार ने की आत्महत्या

छतरपुर जिले के मातगुवां थाना क्षेत्र के ग्राम खैरों में रहने वाली लक्ष्मी विश्वकर्मा (23 वर्ष) लेडी संगीत कलाकार थी। वो आसपास के इलाकों में कार्यक्रमों में गाना-बजाने का काम करती थी। रविवार को लक्ष्मी का शव घर में ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बेटी लक्ष्मी को फांसी के फंदे से उतारकर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया है, बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

परिजन ने साथी कलाकार पर लगाए आरोप

मृतरा लक्ष्मी विश्वकर्मा के पिता रामस्वरूप विश्वकर्मा ने बताया लक्ष्मी गाने-बजाने का काम करती थी। इसी दौरान उनकी पहचान रनगुवां निवासी साथी कलाकार रामरतन राजपूत लोधी से हुई थी। दोनों विभिन्न कार्यक्रमों में साथ आते-जाते थे। घटना से एक दिन पहले लक्ष्मी और रामरतन राजपूत लोधी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पिता का दावा है कि घटना से पहले भी लक्ष्मी की रामरतन राजपूत लोधी से वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। जब वो कमरे में पहुंचे तो लक्ष्मी फंदे पर लटकी हुई थी और पास ही उसका मोबाइल पड़ा था जिसमें आखिरी कॉल रामरतन को किया गया था, जिसकी ड्यूरेशन 38 मिनट था।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

मृतका लक्ष्मी के पिता रामस्वरूप विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि साथी रामरतन ने ही लक्ष्मी को आत्महत्या के लिए उकसाया है। उसी के कारण बेटी मानसिक रूप से तनाव में थी। उन्होंने पुलिस ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि कॉल डिटेल, वीडियो कॉल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए भी हर एंगल से जांच की जा रही है।

सागर फायरिंग केस: लोधी क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेशाध्यक्ष सर्वजीत सिंह लोधी गिरफ्तार, मंत्री प्रहलाद पटेल ने जताई नाराजगी

ये भी पढ़ें
sarvjeet singh lodhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 08:21 pm

Published on:

05 Jul 2026 08:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / फंदे पर लटकी मिली छतरपुर की लेडी कलाकार, आखिरी बार साथी से 38 मिनट की वीडियो कॉल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

9वीं व 11वीं की किताबों का टोटा, एआई विषय तो जोड़ा पर सिलेबस गायब; निजी प्रकाशकों की चांदी, अभिभावकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

book dipo
छतरपुर

महाराजपुर-गढ़ीमलहरा जलावर्धन योजना: अधिकारियों की सुस्ती से करोड़ों का प्रोजेक्ट ठप, इंटकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लगी रोक

maharajpur nagarpalika
छतरपुर

आंखें मूंद- हाथ जोड़े खड़े रहे अनंत अंबानी, बागेश्वर धाम में करते रहे प्रार्थना

Anant Ambani performed a Yajna Havan at Bageshwar Dham
छतरपुर

Land Dispute: बीजेपी विधायक के करीबी की दबंगई, छतरपुर में 15 दलित परिवारों की जमीन कब्जाने की कोशिश

chhatarpur
छतरपुर

सागर में 70 फीसदी काम पूरा, छतरपुर में अब भी इंतजार: एनएचएआई की लचर व्यवस्था के कारण 2653 करोड़ की कबरई-सागर हाइवे परियोजना का निर्माण कार्य अधर में, प्रोजेक्ट मैनेजर की कुर्सी एक माह से खाली

forlane
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.