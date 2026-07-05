फंदे पर लटकी मिली छतरपुर की लेडी कलाकार, आखिरी बार साथी से 38 मिनट की वीडियो कॉल

छतरपुर जिले के मातगुवां थाना क्षेत्र के ग्राम खैरों में रहने वाली लक्ष्मी विश्वकर्मा (23 वर्ष) लेडी संगीत कलाकार थी। वो आसपास के इलाकों में कार्यक्रमों में गाना-बजाने का काम करती थी। रविवार को लक्ष्मी का शव घर में ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बेटी लक्ष्मी को फांसी के फंदे से उतारकर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया है, बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।