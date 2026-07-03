आंखें मूंद- हाथ जोड़े खड़े रहे अनंत अंबानी, बागेश्वर धाम में करते रहे प्रार्थना

Anant Ambani - देश के प्रमुख उद्योगपति अंबानी घराने के अनंत अंबानी गुरुवार को मध्यप्रदेश आए। वे विशेष विमान से खजुराहो आए और एयरपोर्ट से छतरपुर जिले के विख्यात धर्मस्थल बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। अनंत अंबानी ने यहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री से भेंट की। बाद में उनके सानिध्य में पूजा पाठ की और कन्याओं से आशीर्वाद लेकर दक्षिणा भी दी। अनंत अंबानी के बागेश्वर धाम पहुंचने पर बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्हें पूरा परिसर घुमाया व प्रमुख स्थानों का परिचय देते हुए बालाजी के दर्शन भी कराए। पूजा के दौरान अनंत अंबानी आंखें मूंदकर भगवान से प्रार्थना करते नजर आए।