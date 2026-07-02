“मेरे सामने ही जिंदा जल गई पत्नी” बड़वाह के जितेंद्र पांडे रोते हुए बोले- किसी ने नहीं की मदद

Barwaha - राजस्थान के दौसा में हुए बस हादसे में जिन 8 लोगों की मौत हुई उनमें ज्यादातर एमपी के हैं। हादसे में सीहोर के देवेंद्र सिंह जिंदा जल गए। वे पिता की अस्थियां विसर्जित कर हरिद्वार से वापस आ रहे थे। देवेंद्रसिंह 45 साल के थे। कुछ दिनों के अंतराल में दो मौतों से घर में मातम पसरा है। दौसा में झाबुआ के धर्मसिंह की भी मौत हुई। उन्होंने अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ा। इंदौर की दिव्या ने भी दौसा में हुए हादसे में अपने पति दीपक को खो दिया। मृतकों के परिजन उनकी याद में विलाप कर रहे हैं। बड़वाह के जितेंद्र पांडे अपनी पत्नी प्रियंका को याद कर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बताया कि

पत्नी मेरे सामने ही जिंदा जल गई, मैं उसे नहीं बचा सका।