2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

“मेरे सामने ही जिंदा जल गई पत्नी” बड़वाह के जितेंद्र पांडे रोते हुए बोले- किसी ने नहीं की मदद

Jitendra Pandey from Barwaha - पत्नी को बचाने के लिए लोगों से बहुत गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 02, 2026

Wife of Jitendra Pandey from Barwaha burnt alive in Dausa

Priyanka Pandey from Barwaha - दौसा में जिंदा जली बड़वाह के जितेंद्र पांडे की पत्नी- Image patrika.com

Barwaha - राजस्थान के दौसा में हुए बस हादसे में जिन 8 लोगों की मौत हुई उनमें ज्यादातर एमपी के हैं। हादसे में सीहोर के देवेंद्र सिंह जिंदा जल गए। वे पिता की अस्थियां विसर्जित कर हरिद्वार से वापस आ रहे थे। देवेंद्रसिंह 45 साल के थे। कुछ दिनों के अंतराल में दो मौतों से घर में मातम पसरा है। दौसा में झाबुआ के धर्मसिंह की भी मौत हुई। उन्होंने अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ा। इंदौर की दिव्या ने भी दौसा में हुए हादसे में अपने पति दीपक को खो दिया। मृतकों के परिजन उनकी याद में विलाप कर रहे हैं। बड़वाह के जितेंद्र पांडे अपनी पत्नी प्रियंका को याद कर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बताया कि
पत्नी मेरे सामने ही जिंदा जल गई, मैं उसे नहीं बचा सका।

अस्पताल में भर्ती घायलों, उनके परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसा भयावह मंजर हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। बस यात्रियों ने कहा कि फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने के कारण कई जानें गईं। लोगों का कहना था ​कि दमकल की गाड़ियां यदि जल्द आ जातीं तो कुछ यात्रियों को बचाया जा सकता था। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अनेक राजनेताओं ने इस हादसे में मौतों पर दुख व्यक्त किया है।

पत्नी मेरे सामने जिंदा जल गई…

बड़वाह निवासी जितेंद्र पांडे, पत्नी प्रियंका और बेटा भी इंदौर आ रही स्लीपर बस में सफर कर रहा था। वे हरिद्वार घूमने गए थे। हादसे में जितेंद्र की पत्नी प्रियंका की मौत हो गई। वे दस साल के बेटे को दिलासा देते रहे पर पत्नी को याद कर खुद रोने लगे।

जितेंद्र सिंह रोते हुए बोले कि मेरी पत्नी मेरे सामने जिंदा जल गई। लोगों से बहुत गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जितेंद्र ने बताया कि पत्नी प्रियंका की सीट ड्राइवर के ठीक पीछे थी। वहां पर बच्चा भी सो रहा था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, पत्नी सीट के नीचे फंस गई। मैंने उसे निकालने का खूब प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाया। उस दौरान बस में आग लग गई थी।

इनकी हुई मौत

भूमि भौर पुत्री भारत भौर (20) इंदौर
निर्मला पत्नी चंद्रप्रकाश गुप्ता, इंदौर
प्रियंका पाण्डे पत्नी जितेन्द्र पाण्डे (35), बड़वाह, खरगोन दीपक पुत्र नन्नू तंवर (29), बड़वाह, खरगोन
देवेंद्र पुत्र नरपत सिंह (60), सीहोर
धर्मसिंह पुत्र गुलसिंह (31), झाबुआ
बस चालक रामावतार,
कुलदीप (परिचालक)
(सही पहचान डीएनए रिपोर्ट आने के बाद होगी)

‘रो मत मम्मी, मैं हूं ना’ पापा को खोने पर 4 साल का मासूम देता रहा दिलासा, इंदौर लौटते वक्त हुआ हादसा

ये भी पढ़ें
Deepak from Indore dies in Dausa bus accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 10:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “मेरे सामने ही जिंदा जल गई पत्नी” बड़वाह के जितेंद्र पांडे रोते हुए बोले- किसी ने नहीं की मदद

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अब टूटी सड़क, पुल-पुलियों की एप से होगी मॉनिटरिंग, टेबलों पर नहीं घूमेंगी फाइलें

Monitoring By App
भोपाल

एमपी में कम्बाइंड लैंडयूज का नया दौर, अब घरों में भी खुलेंगे कारोबार

Combined Land Use In MP
भोपाल

एमपी में उड़ रहीं नियमों की धज्जियां, वित्त के कई अफसरों को मलाईदार विभागों में बड़ी पोस्टिंग

Finance Officials
भोपाल

केतन हत्याकांड- ‘दो आदमी क्या मरे, मर्दों में डर फैल गया’, केतन का मजाक उड़ाने वाली एमपी की डेंटिस्ट सस्पेंड

MP Dentist Muskan Soni suspended for 5 years for mocking Ketan Agarwal murder case
भोपाल

भरी बैठक में भिड़ गए कांग्रेसी, 8 वरिष्ठ नेताओं ने दे दिए इस्तीफे, एमपी में जबर्दस्त उठापटक

MP Congress मध्य प्रदेश कांग्रेस Demo pic (photo: patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.