‘रो मत मम्मी, मैं हूं ना’ पापा को खोने पर 4 साल का मासूम देता रहा दिलासा, इंदौर लौटते वक्त हुआ हादसा

Indore- दिल्ली- मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर धनावड़- कोलवा के समीप हुए हादसे ने हर इंदौरवासी को दुखी कर दिया है। इस भीषण बस हादसे ने शहर के कई लोगों को हमेशा के लिए छीन लिया। बुधवार तड़के ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस ओवरटेक करते समय ट्रेलर से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। हादसे में चालक- परिचालक सहित 8 की मौत हो गई तथा 22 अन्य सवार घायल हो गए। हंस ट्रेवल्स की स्लीपर बस के साथ यह हादसा हुआ। मृतकों में सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश के यात्री हैं। सीएम मोहन यादव ने दुर्घटना पर दुख जताया है। बस हादसे में छह यात्री जिंदा जल गए, जबकि दो घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दुर्घटना में देहरादून से इंदौर लौट रही दिव्या ने अपने पति दीपक को खो दिया। उनका 4 साल का बेटा अस्पताल में बिलख रही मम्मी को दिलासा देते रहा। यह नजारा देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।