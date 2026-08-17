indore news : अद्वैत उपाध्याय की मंगेतर भी जांच के घेरे में, कॉल डिटेल्स से खुलेगा राज

advait upadhyay case : इंदौर के रहनेवाले इंजीनियर अद्वैत उपाध्याय की खोज लगातार जारी है। उन्हें लापता हुए 10 दिन बीत चुके हैं। अद्वैत उपाध्याय को तलाशने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, फोरेंसिक टीमों के साथ भी दुर्गम जंगल को ड्रोन कैमरों से भी खंगाला। यहां तक कि ‘स्पाइडर मैन’ के नाम से विख्यात कर्नाटक के पर्वतारोही ज्योति राज उर्फ कोठी राज की टीम की भी मदद ली पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अद्वैत उपाध्याय की शिवगंगा में तलाशी बंद कर दी गई। अब उन्हें खोजने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। अद्वैत उपाध्याय की मंगेतर भी जांच के दायरे में है। कुछ अन्य लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को इससे कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। अद्वैत उपाध्याय के लिए इंदौर पुलिस, बेंगलुरु पुलिस से लगातार संपर्क में बनी है।