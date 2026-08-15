इंदौर में लगने जा रहे हैं 70 नए गेंट्री गेट, 10 साल तक शहर की होगी जबरदस्त कमाई

दूसरे राज्य और शहर से इंदौर आने वाले राहगीरों और यात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने कई जगहों पर मार्ग संकेतक लगाए हैं। रात में आने वाले अनजान यात्री आसानी से गेंट्री गेट पर लिखे स्थानों को देखकर आगे जा सकें, इसके लिए मार्ग संकेतक बनाए गए हैं, मगर मार्ग संकेतक पर राजनीतिक लोगों के जन्मदिन, रैली-जुलूस और अन्य आयजनों के बैनर पोस्टर लग जाते हैं। बैनर - पोस्टर इतने बड़े लगाए जाते हैं कि, कौनसी दिशा किस ओर जा रही है इसकी जानकारी नहीं लग पाती। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को इधर-उधर पूछकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पढ़ता है।