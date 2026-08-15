एमपी के 21 जिलों में एक बार फिर भारी बारिश, 3 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में एक बार फिर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, सतना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बीती रात से यहां बारिश का दौर शुरु हो गया है, जिसके चलते क्षेत्र में स्थित एक आश्रम में पानी घुस गया। साथ ही, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इधर, खरगोन के गोमगांव में भी बारिश के चलते जलाशय ओवरफ्लो हो गया। ऐसे में स्पिल-वे के ऊपर से पानी बहने लगा।