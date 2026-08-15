एमपी में बड़े अफसर को हटाया, विरोध पर नर्सेस काउंसिल रजिस्ट्रार पर कड़ी कार्रवाई

mp nurses council : देश-दुनिया की तरह एमपी में भी जेन Z अपने हितों के लिए एक्टिव है। प्रदेश में समय पर परीक्षाएं नहीं हो रहीं हैं और न ही परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थी परेशान हैं। नर्सिंग में तो हाल बेहद बुरे हैं। समय पर परीक्षाएं और रिजल्ट घोषित करने में नर्सेस काउंसिल फेल हो चुकी है। ​इसके विरोध में छह दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। विद्यार्थियों के तगड़े प्रदर्शन के बाद नर्सेस काउंसिल के बड़े अफसर पर कार्रवाई की गाज गिर गई। शासन ने रजिस्ट्रार को हटा दिया है।