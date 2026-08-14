14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

ट्रेन से ड्रग्स की तस्करी, भोपाल रेलवे स्टेशन पर 7.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला

Drug Smuggling: नई दिल्ली से बेंगलुरु जा रही महिला के ट्रॉली बैग से 6.325 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद, महिला की निशानदेही पर ग्रेटर नोएडा से 4 आरोपी गिरफ्तार।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Aug 14, 2026

bhopal drugs

drug smuggling dri methamphetamine seized, महिला यात्री से बरामद की गई ड्रग्स (Source-Patrika)

Bhopal Drug Smuggling: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को 7.5 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ पकड़ा। महिला ट्रेन से नई दिल्ली से बेंगलुरू की यात्रा कर रही थी। DRI टीम को मुखबिर से महिला के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स होने की सूचना मिली थी। DRI टीम ने ट्रेन के पहुंचने पर महिला यात्री की तलाशी ली तो उसके ट्रॉली बैग में बेहद शातिर तरीके से छिपाई गई 6.325 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग्स बरामद हुई। 11 अगस्त को ड्रग्स की बरामदगी करते हुए DRI की टीम ने महिला को पकड़ा था।

ट्रॉली में छिपाई थी ड्रग्स

महिला यात्री के ट्रॉली बैग की तलाशी जब DRI टीम ने ली तो उसमें एक गुप्त कैविटी मिली। इस कैविटी को इस तरह बनाया गया था कि सामान्य तलाशी में उसमें छिपाया सामान आसानी से नजर नहीं आए। तलाशी के दौरान भूरे टेप से लिपटे छह पैकेट मिले। पैकेट खोलने पर उसमें सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ मिला। इस पदार्थ की जांच की गई तो पता चला कि वो मेथामफेटामाइन यानी एम्फेटामाइन है। इसके बाद ड्रग्स को जब्त करते हुए DRI टीम ने महिला को गिरफ्तार किया था।

महिला के 4 नाइजीरियाई साथी गिरफ्तार

महिला को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में DRI टीम को ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 4 अन्य आरोपियों के बारे में पता चला। DRI टीम ने शुक्रवार को महिला के द्वारा बताए ठिकाने पर दबिश देकर उसके चार अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को गिरफ्तार चारों आरोपी नाइजीरियाई नागरिक बताए जा रहे हैं। DRI के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विदेशी सिंडिकेट भारतीय नागरिकों को कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर देश में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है।

रतलाम में पकड़ाई थी 1.6 करोड़ की ड्रग्स

बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते ही मध्यप्रदेश के रतलाम में भी रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाईजीरियाई युवती को 1.6 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ पकड़ा था। युवती अपने सामान में ड्रग्स को छिपाकर ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लेकर जा रही थी। उस युवती ने भी ट्रॉली बैग में बेहद शातिर तरीके से 2 किलोग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स को छिपाया हुआ था।

क्या है एम्फेटामाइन ड्रग?

एम्फेटामाइन एक शक्तिशाली और उत्तेजक ड्रग है, इसके अत्यधिक नशे की लत के कारण दुनिया भर में इसकी बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी की जाती है। हाल ही में दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक कार से महाराष्ट्र के जलगांव में लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य का 39 किलोग्राम प्रतिबंधित एम्फेटामाइन जब्त किया गया था।

Balaghat News: जिंदगी के आखिरी चार दिन…कार में बॉयफ्रेंड के साथ 654 किमी घूमी, फिर नहर में मिली लाश

ये भी पढ़ें
balaghat girl murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 07:46 pm

Published on:

14 Aug 2026 07:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्रेन से ड्रग्स की तस्करी, भोपाल रेलवे स्टेशन पर 7.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाथों में तिरंगा, जुबां पर वंदे मातरम्… भोपाल में निकली प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा

MP Tiranga Yatra
भोपाल

भोपाल में कानूनी पचड़े में फंसी सैफ अली खान की 1370 एकड़ जमीन, ईओडब्ल्यू जांच तेज

saif ali khan land in bhopal entangled in legal complications
भोपाल

एमपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव, हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बंद कमरे में आधा घंटे की चर्चा

हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में नितिन नवीन से की मुलाकात
भोपाल

सितम्बर में एमपी आएंगे राहुल गांधी, जेन-जी के साथ अगले चुनाव पर रहेगा फोकस

Rahul Gandhi
भोपाल

MP Weather : एमपी में अगले 4 दिन और बिगड़ेगा मौसम, कई जिलों में अलर्ट

MP Weather
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.