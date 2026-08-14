ट्रेन से ड्रग्स की तस्करी, भोपाल रेलवे स्टेशन पर 7.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला

Bhopal Drug Smuggling: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को 7.5 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ पकड़ा। महिला ट्रेन से नई दिल्ली से बेंगलुरू की यात्रा कर रही थी। DRI टीम को मुखबिर से महिला के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स होने की सूचना मिली थी। DRI टीम ने ट्रेन के पहुंचने पर महिला यात्री की तलाशी ली तो उसके ट्रॉली बैग में बेहद शातिर तरीके से छिपाई गई 6.325 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग्स बरामद हुई। 11 अगस्त को ड्रग्स की बरामदगी करते हुए DRI की टीम ने महिला को पकड़ा था।