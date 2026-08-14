Balaghat News: जिंदगी के आखिरी चार दिन…कार में बॉयफ्रेंड के साथ 654 किमी घूमी, फिर नहर में मिली लाश

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो 31 जुलाई को युवती को घूमाने के बहाने अपने साथ कार से ले गया। पहले वो युवती को लेकर नागपुर गया, फिर इटारसी और फिर छिंदवाड़ा यहां एक-एक दिन रुकने के बाद आरोपी 4 अगस्त को से बालाघाट लेकर आया और उस पर दुष्कर्म का केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। युवती ने शर्त रखी कि अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा और उससे शादी करेगा तो वो केस वापस ले लेगी। क्योंकि संतोष इसके लिए तैयार नहीं था इसलिए दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान आरोपी ने ब्लेड से गला रेतकर युवती की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंककर फरार हो गया था।