Balaghat News : बाघ के हमले से किसान की मौत, ग्रामीणों में फैली दशहत

जानकारी के अनुसार, ग्राम पांढरवानी निवासी देवकराम वाघमारे खेती-किसानी का कार्य करते थे। रविवार को वे एक गाय और उसके बछड़े को चराने के लिए गांव से लगे जंगल की ओर गए थे। रात होने तक जब वो घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। परिजन देर रात तक आसपास के क्षेत्र में खोजबीन करते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सोमवार 10 अगस्त की सुबह परिजन और ग्रामीण एक बार फिर देवकराम की तलाश में जंगल की ओर गए। गांव के मोक्षधाम घाट से लगे घने जंगल में अंदर जाने पर उन्हें एक गाय और उसका बछड़ा मृत अवस्था में दिखाई दिया। वहीं पास में देवकराम भी खून से लथपथ लाश पड़ी मिली।