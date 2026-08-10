MP News : फर्जी दस्तावेजों के सहारे ले लिए करोड़ों के टेंडर, 3 फर्मों पर केस

पुलिस जांच में वार्षिक टर्नओवर सर्टिफिकेट को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए। वैष्णवी ट्रेडर्स और एएन इंटरप्राइजेज से जुड़े प्रमाणपत्रों की पुष्टि के लिए संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट को पत्र भेजे गए। जांच अधिकारी के अनुसार सीए, सचिंद्र बंसल, धौलपुर और सीए उदित गुप्ता, ग्वालियर ने संबंधित सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया। इसी तरह जेएमडी एसोसिएट के टर्नओवर प्रमाणपत्र में हस्ताक्षर और नंबर को लेकर भी आपत्ति सामने आई। चार्टर्ड अकाउंटेंट उदित गुप्ता ने संबंधित फर्म के साथ व्यावसायिक लेनदेन नहीं होने की बात कही है।