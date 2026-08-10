Bhopal News : 2.30 लाख की ट्रेडिंग में दिखाया 46 हजार का मुनाफा, उल्टे 4.14 लाख ठग लिए

पुलिस ने बताया, ब्रिटिश पार्क 11 मील निवासी 34 वर्षीय ठाकुर सिंह लोधी वनरक्षक हैं। 31 जुलाई को उनके मोबाइल पर अज्ञात फोन आया। ठग ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल किए। ठाकुर ने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट की बात कही। इस पर आरोपी ने प्ले स्टोर से एक एप डाउनलोड करवाया। इसके बाद आरोपी ने वॉट्सऐप पर लिंक भेजकर डिटेल भरने को कहा। जानकारी भरने के बाद आरोपी ने बताया, कार्ड 24 घंटे ब्लॉक रहेगा और इसके बाद पॉइंट खाते में आ जाएंगे। इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर 1.06 लाख के ट्रांजेक्शन का मैसेज आया।