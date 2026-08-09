भोपाल की बारिश में बाइक पर निकल पड़े CM मोहन यादव, पानी में भीगते की बुलेट की सवारी

cm mohan yadav राजधानी भोपाल में रविवार को सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सीएम मोहन यादव शहर में बाइक पर बैठे नजर आए। वे भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल होने बुलेट पर सवार होकर टीटी नगर स्टेडियम पहुंचे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यह यात्रा निकाली। रास्ते पर ‘भारत माता की जय’ के नारे गूंजते रहे। तेज बारिश के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ।