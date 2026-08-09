ladli behna yojana : एमपी में लाड़ली बहना योजना पर बड़ी कवायद, 3 साल पूरा होने पर मूल्यांकन कर रही सरकार

ladli behna yojana : एमपी में लाड़ली बहना योजना पर बड़ी कवायद की जा रही है। राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी योजना का असर पता कर रही है। इसके लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है। लाड़ली बहना योजना के 3 साल पूरा होने पर अलग से एक और मूल्यांकन कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके अलावा अन्य जनकल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की भी समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इनमें विभिन्न विभागों सहित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की कई योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत भी लाड़ली बहना योजना के लाभ की जानकारी ली जा रही है। धार में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने इस संबंध में लाभार्थियों से बात की।