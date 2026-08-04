4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Datia में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले “मेरी राजनीति का पटाक्षेप हुआ” बढ़ी हलचल

Narottam Mishra Statement- दतिया में भितरघात ने बिगाड़ा 'कमल' का खेल, 6016 वोटों से जीते कांग्रेस के घनश्याम सिंह, नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी हारी भाजपा
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 04, 2026

Narottam Mishra announces the end of his political innings

narottam mishra नरोत्तम मिश्रा (source- narottam mishra facebook page)

Narottam Mishra - दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की एक बार फिर हार हुई। सोमवार को हुई मतगणना में कांग्रेस को 66757 वोट मिले जबकि भाजपा के खाते में 60741 वोट आए। तीसरे स्थान पर 22527 मतों के साथ आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव रहे। इस प्रकार कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीते। बीजेपी की हार के बाद दतिया के पूर्व विधायक, प्रदेश के पूर्व मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी सियासी पारी अब खत्म हुई। उन्होंने कहा- "मेरी राजनीति का पटाक्षेप हुआ।" नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। दतिया में मिश्रा के बूथ पर भी भाजपा हार गई। बता दें कि दतिया के लिए विधानसभा उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी पर पार्टी ने टिकट नहीं दी। इस पर बहुत बवाल भी मचा था।

दतिया में शहर में हार, गांवों में मिली जीत

बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी पीछे रहे। उनके बूथ क्रमांक 121 में कांग्रेस को बढ़त मिली। भाजपा को शहरी क्षेत्र में करीब 11131 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। शहर में 36 में से 33 वार्ड में पार्टी की पराजय हुई।

हालांकि भाजपा अपना अभेद्य गढ़ 'बसई' बचाने में सफल रही। वहीं यादव बाहुल्य उदगंवा और बसई जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से पांच हजार से ज्यादा वोटों से जीत मिली। इन इलाकों में कांग्रेस ने काफी जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं हो पाई।

मेरी राजनीति का अब पटाक्षेप

दतिया में हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बडा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक पारी अब खत्म हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा— मेरी राजनीति का अब पटाक्षेप हो गया है। हालांकि उन्होेंने बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहने की इच्छा जताई।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा:

तीन बार विधायक रहा हूं। पार्टी ने मुझे 15 साल मंत्री रहने का अवसर दिया। मेरी राजनीति का अब पटाक्षेप हो गया है। अब किसी पद की कोई इच्छा नहीं। अपेक्षा है कि पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर देती रहे।

बता दें कि दतिया में उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा पूरी तैयारी कर रहे थे लेकिन ऐनवक्त पर पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। इसके बाद हंगामा मच गया। उनके सैंकड़ों समर्थकों ने बीजेपी से इस्तीफे दे दिए और हाईवे जाम कर दिया था।

सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर से पूछा- यहां कब से हो, 5 वें दिन हटा दिया, आइएएस जैसवाल को दी नई जिम्मेदारी

ये भी पढ़ें
IAS Parth Jaiswal has now been appointed as the Collector of Shahdol

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 06:47 am

Published on:

04 Aug 2026 06:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Datia में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले “मेरी राजनीति का पटाक्षेप हुआ” बढ़ी हलचल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल के 1250 बड़े शोरूम, होटल्स, रेस्त्रां पर लटकी तलवार, राहत देने आगे आए सीएम मोहन यादव

Relief for 1250 showroom and hotel operators in Bhopal from the CM
भोपाल

अमेरिका ने दरवाजे बंद किए तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप बनेंगे एमपी की नई मंजिल

Trump Tariff
भोपाल

एमपी में उपचुनावों में कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है बीजेपी, 6 सालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतीं

कुल 37 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें से 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती
भोपाल

Bhopal news: हाथ में कलावा पहना, बोला- ‘आई लव यू…’, 785 किमी. दूर ले जाकर उगला सच

Love Jihad: झूठी पहचान बताकर युवती से दोस्ती (Photo Source - AI Image)
भोपाल

दतिया उपचुनाव रिजल्ट के बाद ‘मोहन मंत्रिमंडल’ में होगा बड़ा बदलाव, हटेंगे नॉन परफॉर्मेंस अफसर

Mohan Cabinet: प्रशासनिक स्तर पर होंगे बदलाव (Photo Source: patrika )
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.