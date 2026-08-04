Datia में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले “मेरी राजनीति का पटाक्षेप हुआ” बढ़ी हलचल

Narottam Mishra - दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की एक बार फिर हार हुई। सोमवार को हुई मतगणना में कांग्रेस को 66757 वोट मिले जबकि भाजपा के खाते में 60741 वोट आए। तीसरे स्थान पर 22527 मतों के साथ आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव रहे। इस प्रकार कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीते। बीजेपी की हार के बाद दतिया के पूर्व विधायक, प्रदेश के पूर्व मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी सियासी पारी अब खत्म हुई। उन्होंने कहा- "मेरी राजनीति का पटाक्षेप हुआ।" नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। दतिया में मिश्रा के बूथ पर भी भाजपा हार गई। बता दें कि दतिया के लिए विधानसभा उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी पर पार्टी ने टिकट नहीं दी। इस पर बहुत बवाल भी मचा था।