एमपी में उपचुनावों में कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है बीजेपी, 6 सालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतीं

MP By Election - दतिया विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। चौथे राउंड तक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे हो रही है। यहां 15 राउंड की मतगणना होनी है, कहा जा रहा है कि अंतिम राउंड तक ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि मध्यप्रदेश में उपचुनावों में बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है। करीब 6 सालों के अंतराल में प्रदेश में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटोें पर सफलता हासिल की वहीं कांग्रेस का सक्सेस रेट 40 प्रतिशत के आसपास ही सिमटा रहा।