3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में उपचुनावों में कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है बीजेपी, 6 सालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतीं

MP Chunav Results - एमपी में उपचुनावों में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतीं, 6 सालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा सक्सेस रेट
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 03, 2026

कुल 37 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें से 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती

MP politics एमपी में उपचुनावों में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतीं (patrika creative)

MP By Election - दतिया विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। चौथे राउंड तक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे हो रही है। यहां 15 राउंड की मतगणना होनी है, कहा जा रहा है कि अंतिम राउंड तक ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि मध्यप्रदेश में उपचुनावों में बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है। करीब 6 सालों के अंतराल में प्रदेश में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटोें पर सफलता हासिल की वहीं कांग्रेस का सक्सेस रेट 40 प्रतिशत के आसपास ही सिमटा रहा।

उपचुनावों में प्रदेश के मतदाताओं ने सत्ताधारी दल बीजेपी के अधिकांश प्रत्याशियों को जिताया

अधिकांश राजनैतिक विश्लेषक कहते हैं कि उपचुनावों में ज्यादातर सत्ताधारी दल हावी रहता है। मतदाता प्राय: सरकार के कामकाज पर वोट देते हैं, जिस पार्टी का शासन होता है उसकी जीत होती है। मध्यप्रदेश में यह बात पूरी तरह लागू होती है। पिछले कई सालोें में उपचुनावों में प्रदेश के मतदाताओं ने सत्ताधारी दल बीजेपी के अधिकांश प्रत्याशियों को जिताया।

2023 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बंपर जीत मिली

सन 2023 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बंपर जीत मिली थी। वर्तमान में बीजेपी के कुल 164 विधायक हैं और कांग्रेस के 64 विधायक हैं। भारत आदिवासी पार्टी का भी एक विधायक है। दतिया उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी या कांग्रेस की एक सीट बढ़ सकती है।

6 सालों का रिकॉर्ड बीजेपी के पक्ष में

सन 2024 में एमपी में 3 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव हुए। इनमें 2 पर सत्ताधारी दल यानि बीजेपी को विजय मिली जबकि एक सीट पर पराजय का सामना करना पडा। अमरवाडा और बुधनी विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती जबकि विजयपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को कामयाबी मिली।

कुल 37 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें से 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती

सन 2019 से सन 2024 तक के 6 साल मध्यप्रदेश में भाजपा के नाम रहे। इस दौरान हुए ज्यादातर उपचुनावों में सत्ताधारी पार्टी बाजी मारते रही। इन 6 सालों में प्रदेश में खूब उपचुनाव भी हुए। 36 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए। इस प्रकार कुल 37 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें से 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती। एकमात्र लोकसभा सीट पर भी उसी ने कब्जा जमाया। विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस केवल 13 सीटें ही जीत सकी। इस प्रकार बीजेपी का सक्सेस रेट करीब 64 प्रतिशत रहा।

Datia By Election – तीन नेताओं का सियासी भविष्य तय कर देंगे नतीजे, दतिया में दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

ये भी पढ़ें
दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे से

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 12:13 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में उपचुनावों में कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है बीजेपी, 6 सालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतीं

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal news: हाथ में कलावा पहना, बोला- ‘आई लव यू…’, 785 किमी. दूर ले जाकर उगला सच

Love Jihad: झूठी पहचान बताकर युवती से दोस्ती (Photo Source - AI Image)
भोपाल

दतिया उपचुनाव रिजल्ट के बाद ‘मोहन मंत्रिमंडल’ में होगा बड़ा बदलाव, हटेंगे नॉन परफॉर्मेंस अफसर

Mohan Cabinet: प्रशासनिक स्तर पर होंगे बदलाव (Photo Source: patrika )
भोपाल

Datia By Election Result – दतिया उपचुनाव में कांग्रेस में हार से पहले ही दोषी तय, बीजेपी नेता का बड़ा बयान

BJP jibe at Rajendra Bharti suspension ahead of Datia by election results
भोपाल

निलंबन पर भड़के राजेंद्र भारती, घनश्याम सिंह को कहा डरपोक, एमपी कांग्रेस में जबर्दस्त सिर फुटौव्वल

राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह को कहा डरपोक
भोपाल

वन्यजीवों पर चिंता: बाघों के कॉरिडोर से गुजरेगी नई रेलवे लाइन, वन्यजीव बोर्ड ने दी सशर्त मंजूरी

Satpura Tiger Reserve
राज्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.