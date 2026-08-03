Datia By Election – तीन नेताओं का सियासी भविष्य तय कर देंगे नतीजे, दतिया में दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

Datia By Election 2026- दतिया में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरु होगी और दोपहर तक सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। दतिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य रूप से भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कड़े संघर्ष की बात कही जा रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी (आसपा) उम्मीदवार दामोदर यादव ने तीसरे मोर्चे के रूप में मुकाबले को दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। दतिया उपचुनाव इन तीनों नेताओं का राजनैतिक भविष्य निर्धारित कर देगा। बीजेपी के लिए दतिया में जीत नया विश्वास लेकर आएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और संगठन को इसका श्रेय मिलेगा जबकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राजनैतिक भविष्य भी तय होगा।