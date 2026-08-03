3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दतिया

Datia By Election – तीन नेताओं का सियासी भविष्य तय कर देंगे नतीजे, दतिया में दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

Datia Assembly By Election- दतिया विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आज, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी, त्रिकोणीय मुकाबला
2 min read
Google source verification

दतिया

image

deepak deewan

Aug 03, 2026

दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे से

दतिया विधानसभा उपचुनाव मतगणना सुबह 8 बजे से - Demo Pic

Datia By Election 2026- दतिया में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरु होगी और दोपहर तक सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। दतिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य रूप से भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कड़े संघर्ष की बात कही जा रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी (आसपा) उम्मीदवार दामोदर यादव ने तीसरे मोर्चे के रूप में मुकाबले को दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। दतिया उपचुनाव इन तीनों नेताओं का राजनैतिक भविष्य निर्धारित कर देगा। बीजेपी के लिए दतिया में जीत नया विश्वास लेकर आएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और संगठन को इसका श्रेय मिलेगा जबकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राजनैतिक भविष्य भी तय होगा।

दतिया उपचुनाव के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को मतगणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि संयुक्त कलेक्टर संतोष कुमार तिवारी को मतगणना स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी और वीडियो कैमरों की निगरानी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे पूरी मतगणना प्रक्रिया पर तकनीकी निगरानी रखेंगे और रिकॉर्डिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजेंद्र यादव को मतगणना कक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी तक पल- पल की जानकारी पहुंचाने, मतगणना सामग्री की उपलब्धता, मतगणना कार्मिकों के समन्वय और आवश्यक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।

मतगणना और नतीजों के कुछ घंटों पहले कांग्रेस ने बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निलंबित कर दिया। दतिया के कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। निलंबन पर भड़के राजेंद्र भारती ने कहा कि हार की आशंका के कारण घनश्याम सिंह ने झूठे आरोप लगाए।

श्रेय सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व व पार्टी को मिलेगा

दतिया विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए अहम है। इसके नतीजे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के कद का निर्धारण करेंगे। इस उपचुनाव के परिणाम दतिया के पूर्व विधायक व प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम का सियासी भविष्य भी तय करेंगे। भाजपा जीतती है तो इसका पूरा श्रेय सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और पार्टी संगठन को जाएगा।

हारने पर किसपर फूटेगा ठीकरा

भाजपा का अंदरूनी गणित बता रहा है कि उपचुनाव में हालांकि टक्कर कांटे की है पर नतीजे उसके पक्ष में आ सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो कई नेताओं को दिक्कत आ सकती है। बीजेपी के हारने पर ठीकरा टिकट वितरण के समय विरोध, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की कथित भितरघात पर फूट सकता है।

उपचुनाव में जीत हार, तीनों नेताओं का सियासी भविष्य तय करेगी

त्रिकोणीय मुकाबला होने से उपचुनाव के नतीजे पर सभी की नजरे हैं। भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच के संघर्ष को आजाद समाज पार्टी (आसपा) के उम्मीदवार दामोदर यादव ने और कड़ा बना दिया है। उपचुनाव में जीत हार, इन तीनों नेताओं का सियासी भविष्य तय करेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 07:55 am

Published on:

03 Aug 2026 07:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / Datia By Election – तीन नेताओं का सियासी भविष्य तय कर देंगे नतीजे, दतिया में दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया उपचुनाव की मतगणना शुरु, डाक मतपत्रों की गिनती जारी, देखें अपडेट

Datia Bypoll Result
दतिया

दतिया उचुनाव : बस कुछ देर में फैसला, अफसरों ने मैदान में संभाला मोर्चा

Datia By-Election
दतिया

Datia News: चीख-पुकार सुनकर घर में घुसी पुलिस, 24 वर्षीय युवक को चंद सेकंड में बचा लिया

Datia Police Saved Youth
दतिया

दतिया उपचुनाव : 3 सुरक्षा घेरों में 291 EVM, हथियारबंद 50 जवान स्ट्रांग रूम पर तैनात

Datia By-Election
दतिया

Datia bypoll- दतिया में वोटिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, इस बार 80 पार हो सकती है वोटिंग

datia by election 2026
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.