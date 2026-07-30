‘भाजपा ही जीतेगी..’, दतिया में वोट पर्सेंट देख नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा दावा

मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, जिस तरह का मतदान हो रहा है। दतिया में एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। कांग्रेस द्वारा लगाए धनबल का उपयोग करने के आरोपों पर नरोत्तम ने कहा कि, इससे उनकी हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रही है। वही, दतिया भाजपा जिला अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि, ये सभी समाचार भ्राकम हैं। इससे भ्रम फैलानी की राजनीति आदि काल से दतिया में होती आ रही है।