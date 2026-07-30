दतिया उपचुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस

पूर्व विधायक भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 10 जुलाई को सुनाए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने नई दिल्ली की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से इंकार किया था। फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि, सजा पर रोक लगाना एक असाधारण अधिकार है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि, ट्रायल कोर्ट के फैसले में उसे कोई स्पष्ट गलती नजर नहीं आई। भारती की इस दलील को खारिज करते हुए कि, दतिया विधानसभा उपचुनाव एक ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसके कारण दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए, जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ ने कहा, इसका जवाब नहीं में ही होगा।