दतिया उपचुनाव : कांग्रेस को बड़ा झटका, 500 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए दो दिग्गज

Datia News : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा के लिए होने जा रहे उपचुनाव में आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि, उपचुनाव के रण में जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल पूरे दम खम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो क्षेत्र में चुनावी शोर अपने चरम पर है। विधानसभा सीट पर बड़े प्रतिद्वंदी माने जा रहे भाजपा और कांग्रेस ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। वार-पलटवार ऐर एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करने की होड़ मची है। इसी बीच मतदान का दिन करीब आने से एन पहले क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।