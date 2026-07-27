दतिया उपचुनाव : शिवराज सिंह बोले- हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं शौक और धंधे के लिए नहीं

सभा की शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, पार्टी ने उन्हें बसई की जनता से मिलने का अवसर दिया, जिसके लिए वो आभारी हैं। बसई उनके दिल में बसता है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के शासनकाल को याद करने का आग्रह करते हुए कहा कि, एक समय प्रदेश में अपहरण, डकैती और अपराध का भय व्याप्त था। लोग शाम के बाद घरों से निकलने से डरते थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश डकैत मुक्त हुआ और कानून व्यवस्था मजबूत हुई। कांग्रेस के समय प्रदेश की सड़कें जर्जर थीं और बिजली की स्थिति भी बेहद खराब थी। शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। भाजपा सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए।