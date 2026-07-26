एमपी के भाजपा नेता पर यूपी में हमला, वाहन पर चढ़कर भीड़ ने की तोड़फोड़, कंप्यूटर-बैग भी छीना

भाजपा किसान मोर्चा के नेता प्रशांत पाठक डॉक्टर से चेकअप कराने प्रयागराज गए हुए थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद वो शाम को अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे। करीब 5:00 बजे जैसे ही वे प्रयागराज के सुभाष चौक सिविल लाइन के पास पहुंचे, तभी वहां पर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में कुछ युवक प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनकी गाड़ी में पार्टी का झंडा लग देख भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ कर सारे शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। गाड़ी के ऊपर चढ़कर युवक काफी देर तक हंगामा करते रहे। इस बीच किसी ने मौका पाकर उनकी गाड़ी में रखा कंप्यूटर और बैग तक निकाल लिया। यही नहीं भीड़ ने गाड़ी पर लगा पार्टी का झंडा तक निकालकर सड़क में फेंक दिया।