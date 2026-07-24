Rewa news: दोपहर 12 बजे कमरे में छिपा था सांप, मट्ठा लेने आई पत्नी को डसा, पति करता रहा खाने का इंतजार, मौत

जानकारी के मुताबिक मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव में कौशल्या यादव (55) पति कौशल यादव घर से कुछ दूरी पर खेत में बने मकान में रहकर खेती-किसानी का काम करते थे। बीते दिन करीब दोपहर 12 बजे कौशल यादव ने अपने भतीजे लालजी यादव को फोन कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कौशल्या खाना परोसने के बाद मट्ठा लेने के लिए घर के अंदर गई थीं। इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने उसके बाएं हाथ के पंजे पर काट लिया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग खेत पर बने मकान पहुंचे। वहां कौशल्या बेहोशी की हालत में मिलीं। परिजन उन्हें मोटरसाइकिल से तत्काल सिविल अस्पताल मऊगंज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।