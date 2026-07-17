आधी रात को पत्थर मारा, रीवा में फोड़ डाली ‘डायल-112’ , गाड़ी में बैठे आरोपी ने लगाई दौड़

वहीं एक अन्य मामले में मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिस पर पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार लौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी गत दिवस देवतालाब बाजार गई थी। बाजार से घर लौटते समय बाइक सवार दो युवकों ने कथित तौर पर उसे जबरन रास्ते से उठा लिया। इसके बाद आरोपी उसे बहुती जलप्रपात के सुनसान इलाके में ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने का आरोप है।