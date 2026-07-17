Bhopal Murder Case: शाजापुर से खरीदी पिस्टल, रेनकोट पहनकर 2 मर्डर किए, फिर अंतिम संस्कार में रोया आरोपी

दोनों आरोपी बारीक दंपती का 2 करोड़ का मकान हड़पना चाहते थे। उन्होंने मकान का फर्जी दान पत्र बनवाया। इस पर धोखे से दंपती के हस्ताक्षर भी करा लिए। दोनों निंश्चित थे कि, उनकी स्वाभाविक मौत के बाद मकान उनका हो जाएगा। लेकिन, ऐन वक्त पर दंपती ने मकान बेचने का मन बना लिया। सौदा भी कर लिया, तब आरोपियों को प्लान फेल होता नजर आया। दोनों ने 24 जून की रात 9.30 बजे दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। महज 12 मिनट में सुदामा नगर से पैदल निकले और आगे खड़ी कार में सवार होकर भाग निकले। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है।