22 पन्नों की डायरी खोलेगी नेहा की मौत के राज, धार में रात 2 बजे कथित आत्मदाह से मौत

घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को एक नोटबुक मिली, जिसमें 22 पन्नों का विस्तृत लेखन था। परिजनों ने भी इसे नेहा की लिखावट बताते हुए पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने डायरी जब्त कर जांच में शामिल कर लिया है। डायरी में नेहा ने लिखा है कि वह लंबे समय से पारिवारिक विवादों और मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उसने अपने भाई की पत्नी तथा उसके मायके पक्ष के कुछ लोगों पर परिवार को लगातार प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। डायरी में यह भी उल्लेख है कि परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी जाती थीं। युवती ने कुछ लोगों पर उसके साथ छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी आरोप लिखे हैं।