पीथमपुर बन रहा ‘मेक इन एमपी’ का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, 5 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

सीएम ने ये भी कहा कि, 20 एकड़ में स्थापित लिउगोंग का नया संयंत्र प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों, विशेष रूप से एक्सकेवेटर, का निर्माण करेगा। इससे निर्माण उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नई पहचान मिलेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। कार्यक्रम में लिउगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन झेग जिन, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ल्योग्योबिंग, लिउगोंग इंडिया के कंट्री हेड वरुण विजयवर्गीय, विधायक नीना विक्रम वर्मा, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।