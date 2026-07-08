कंसलटेंट के भरोसे एमपी का नगरीय विकास! 1000 अफसर और 1100 सलाहकार, हर माह सलाह लेने पर 8 करोड़ खर्च

दिसंबर 2025 तक 1383 कंसल्टेंट काम कर रहे थे। अभी 1139 हैं। हद तो ये है कि, निकायों में पेयजल, सीवेज, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट की योजना अमृत 2.0 के लिए ही 900 से अधिक कंसल्टेंट रखे गए हैं। इसमें केपीएमजी एडवायजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 42, एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स के 179, शाह टेक्निकल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के 277, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के 222, आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के 179 कंसल्टेंट हैं। सभी को हर माह 5.92 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। खास बात ये है कि, योजना अवधि 2028 तक करार किया गया है। अनुबंध फरवरी- अप्रैल, 2028 में खत्म होंगे। यानी तब तक उन्हें हर साल 72 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।