राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर साइबर फ्रॉड, इंदौर में कई लोगों के पास आ रहे कॉल

ठग सबसे पहले खुद को किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन करते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल पर फर्जी पहचान पत्र और वर्दी दिखाकर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। फिर दावा करते हैं कि जांच में पीडि़त के आधार कार्ड का मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है। मामले से बचने के नाम पर बैंक खाते की जांच की बात कहकर खाते की जानकारी, ओटीपी और पैसे ट्रांसफर कराने का दबाव बनाया जाता है। साइबर सेल ने स्पष्ट किया है कि 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया भारत में नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेती और न ही जांच के नाम पर पैसे किसी खाते में जमा कराने के निर्देश देती है।