7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Indore : खाद फैक्ट्री से उठा गैस का गुबार, हाईवे पर 2 कि.मी दूर तक धुआं फैलने से डरे लोग, सांस लेना भी मुश्किल

Fertilizer Factory Gas Leak : खाद फैक्ट्री से उठे गैस के गुबार ने मचाई दहशत, हाईवे पर छाया 'कोहरा', सांस लेना हुआ मुश्किल। करीब दो किलोमीटर तक फैला धुएं का गुबार, तेज गंध से ग्रामीण और राहगीर परेशान। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी, फैक्ट्री प्रबंधन बोला- बॉयलर से स्टीम निकली है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 07, 2026

Fertilizer Factory Gas Leak

Fertilizer Factory Gas Leak (खाद फैक्ट्री में गैस लीक होने से मची दहशत Photo Source- Input)

Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर से गुजरने वाले इंदौर-उज्जैन हाईवे पर धरमपुरी के पास स्थित रामा फास्फेट फर्टिलाइजर फैक्ट्री से अचानक उठे गैस जैसे घने सफेद गुबार ने आसपास के क्षेत्र में दहशत फैला दी। कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री के आसपास करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र सफेद धुएं से ढंक गया। स्थिति ऐसी हो गई कि, हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया और कई वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं तेज गंध के कारण आसपास के ग्रामीणों और दुकानदारों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धुएं का गुबार घने कोहरे जैसा दिखाई दे रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने एहतियातन अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। कई ग्रामीण नाक और मुंह पर रुमाल या गमछा बांधकर घरों से बाहर निकले। लोगों का कहना था कि कुछ समय के लिए वातावरण में इतनी तेज गंध फैल गई थी कि घर के भीतर भी दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था।

हाईवे पर थमी रफ्तार, दहशत में राहगीर

इंदौर-उज्जैन हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों को अचानक सामने सफेद धुएं का घना गुबार दिखाई दिया, जिससे कई लोगों ने वाहन रोक दिए या धीमी गति से आगे बढ़ना पड़ा। दृश्यता कम होने से कुछ देर तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि, किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली।

पहले भी हो चुका है बड़ा हादसा

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब फैक्ट्री से धुआं उठने के कारण दहशत का माहौल बना हो। इससे पहले 27 अगस्त 2023 को भी फैक्ट्री परिसर में सल्फर डस्ट के गोदाम में आग लगने से कई घंटे तक घना धुआं उठा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का वातावरण बन गया था। इसी कारण सोमवार को धुएं का गुबार देखते ही लोगों में फिर से आशंका और घबराहट फैल गई।

सुपर फास्फेट खाद का होता है निर्माण

धरमपुरी स्थित इस फैक्ट्री में सल्फर डस्ट और अन्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में सुपर फास्फेट खाद का निर्माण किया जाता है। फैक्ट्री परिसर में सल्फर डस्ट का भंडारण भी किया जाता है, जिससे किसी भी असामान्य धुएं या गंध को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

फैक्ट्री प्रबंधन ने दी सफाई

फैक्ट्री के मैनेजर जगदीश पांडा ने बताया कि बारिश के मौसम में बॉयलर में बायोकोल का उपयोग किया जाता है। प्लांट शुरू होने के दौरान कुछ समय के लिए सफेद स्टीम (व्हाइट स्मोक) निकलती है। इसके बाद कोयला जलने की प्रक्रिया शुरू होती है और यह स्थिति लगभग एक मिनट तक ही रहती है। उन्होंने कहा कि प्लांट पूरी तरह चालू होने के बाद इस प्रकार का धुआं नहीं निकलता और यह किसी गैस रिसाव की घटना नहीं थी।

Maihar : बर्थ डे पार्टी से लौट रहे 6 युवकों की एक्सयूवी ट्रक में जा घुसी, 5 की मौत, वाहन काटकर निकालने पड़े शव

ये भी पढ़ें
XUV crashes into truck on NH-30

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 11:40 am

Published on:

07 Jul 2026 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore : खाद फैक्ट्री से उठा गैस का गुबार, हाईवे पर 2 कि.मी दूर तक धुआं फैलने से डरे लोग, सांस लेना भी मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में ऑनर किलिंग, प्रेमी से शादी करना चाहती थी हींग कारोबारी की बेटी, हत्या के आरोप में मां-भाई गिरफ्तार

Indore Honor Killing
इंदौर

MP के मैहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

Road Accident
राष्ट्रीय

इंदौर के 53 वर्षीय कारोबारी मनीष बिड़ला का हार्ट अटैक से निधन, मैराथन और जिम के थे शौकीन

Manish Birla heart attack
इंदौर

लग्जरी कार से हो रही थी एमडी ड्रग्स की सप्लाई, इंदौर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

MD drug supply: एमडी ड्रग्स सप्लाई (Photo Source: AI Image)
इंदौर

इंदौर में ठगी के अजब केस, पेंशन कार्ड के नाम पर 1.30 लाख ठगे, कहीं मोबाइल हैक तो कहीं विज्ञापन की आड़ में फ्रॉड

Cyber Fraud Cases
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.