Indore : खाद फैक्ट्री से उठा गैस का गुबार, हाईवे पर 2 कि.मी दूर तक धुआं फैलने से डरे लोग, सांस लेना भी मुश्किल

Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर से गुजरने वाले इंदौर-उज्जैन हाईवे पर धरमपुरी के पास स्थित रामा फास्फेट फर्टिलाइजर फैक्ट्री से अचानक उठे गैस जैसे घने सफेद गुबार ने आसपास के क्षेत्र में दहशत फैला दी। कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री के आसपास करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र सफेद धुएं से ढंक गया। स्थिति ऐसी हो गई कि, हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया और कई वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं तेज गंध के कारण आसपास के ग्रामीणों और दुकानदारों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।