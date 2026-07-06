इंदौर के 53 वर्षीय कारोबारी मनीष बिड़ला का हार्ट अटैक से निधन, मैराथन और जिम के थे शौकीन

इंदौर शहर के व्यापारी मनीष बिड़ला के निधन के समाचार से सोमवार को शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को दोपहर में उन्हें हार्ट अटैक आया था। वे इंदौर के बिचौली मर्दाना क्षेत्र में रहते थे और रियल एस्टे का कारोबार करते थे। हैरानी की बात यह है कि वे हमेशा फिटनेस को लेकर सजग रहते थे और हर मैरातन में भाग लेते थे। इसके अलावा वे स्वीमिंग भी रोज करते थे और साइकिलिंग भी करते थे। वे दूसरों को भी फिटनेस के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते थे।