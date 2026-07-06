इंदौर में ठगी के अजब केस, पेंशन कार्ड के नाम पर 1.30 लाख ठगे, कहीं मोबाइल हैक तो कहीं विज्ञापन की आड़ में फ्रॉड

फरियादी ने पुलिस को बताया कि, इंस्टाग्राम पर मैंने एक गाड़ी का विज्ञापन देखा था जिसमें गाड़ी की कीमत मात्र 25 हजार रुपए बताई गई थी। इस पर दिए गए मोबाइल नंबर पर मैंने वॉट्सएप के जरिए संपर्क किया। अज्ञात आरोपी ने गाड़ी की कुछ तस्वीरें भेजीं और शुरुआत में 2 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। फिर डिलीवरी व अन्य कागजी कार्रवाई का हवाला देकर 11 हजार 500 रुपए और ट्रांसफर करवाए। इस तरह अलग - अलग चार्जेस और टैक्स के नाम पर फिर डरा-धमकाकर करीब 1 लाख 76 हजार 269 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच कर रही है।