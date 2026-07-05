इंदौर में अब चलेंगी हाइटेक इलेक्ट्रिक बसें, ट्रायल शुरू, यात्री सुरक्षा के फीचर्स कर देंगे हैरान

यात्रियों को कैशलेस सुविधा देने के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू किया है। प्रशिक्षित एवं वर्दीधारी कोच कैह्रश्वटन और डिजिटल असिस्टेंट बसों का संचालन करेंगे। बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए हैं। सभी कैमरों की लाइव फीड सेंट्रल कंट्रोल रूम में देखी जा सकेगी। बसों के संचालन, ट्रैकिंग और शेड्यूलिंग के लिए इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) का उपयोग होगा। बसों में व्हीलचेयर असिस्टेंस सिस्टम उपलब्ध रहेगा, ताकि दिव्यांग यात्रियों को चढ़ने और उतरने में आसानी होगी।