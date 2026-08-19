दौड़ते वाहनों के बीच अचानक सड़क फाड़कर निकल आया पानी, अफसर बोले- टेस्टिंग सफल

Smart City Indore : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके कार्यों की खराब गुणवत्ता की कई बार शिकायतें हो चुक हैं। जांच के आदेश भी हुए, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। स्मार्ट सिटी एरिया में दो-तीन साल पहले डाली गई पानी की लाइन शुरू नहीं हो सकी। जब विकल्प तलाश कर पाइपलाइन की टेस्टिंग हुई तो गौराकुंड क्षेत्र में पानी सड़क फाड़कर बाहर आ गया। स्मार्ट सिटी के अफसरों का दावा है टेस्टिंग के दौरान डेड एंड से पानी बाहर आना स्वभाविक है। हालांकि, इस घटनाक्रम के एक वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदारों की खासा आलोचना हो रही है।