लैपटॉप-मोबाइल में छिपे सट्टे के राज, इंदौर क्राइम ब्रांच कर रही डिजिटल जांच

गिरफ्तारी के बाद जब्त किए गए सामान और जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1976 की धारा 4(ए), दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 112(1) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरु कर दी है। वहीं, क्राइम ब्रांच की टीम जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान की तकनीकी जांच में भी जुटी हुई है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग आईडी, बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य सहयोगियों का पता चल सके।