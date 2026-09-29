गोल्ड-आईफोन की कस्टम ड्यूटी के नाम पर डराया, इंदौर में 11 ट्रांजेक्शनों के जरिए ऐंठे 2.25 लाख

Indore News : साइबर पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद मध्य प्रदेश में साइबर ठगी की जाल फैलता जा रहा है। ताजा मामला इंदौर के भंवरकुआं इलाके के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के कमदपुर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग को गोल्ड और आईफोन की कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया है। आरोपी ने उसे बताया कि, उसके नाम से गोल्ड और आईफोन आया है और कस्टम ड्यूटी जमा नहीं करने पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।