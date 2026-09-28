एमपी के पर्यटकों को रेलवे का बड़ा तोहफा, हफ्ते में 5 दिन चलेगी पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन

हालाकि, नए आदेश में ट्रेन के आने-जाने के समय और टिकट की कीमतों पर कोई बात नहीं की गई है, यानी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ट्रेन के अतिरिक्त दो दिन संचालन शुरू होने से पर्यटकों और यात्रियों के लिए इस पर्यटन क्षेत्र की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा। खासकर सप्ताहांत के अलावा मंगलवार और बुधवार को भी प्रकृति प्रेमी पर्यटक ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे।