‘पत्नी का साढू से अफेयर है, मुझसे 5 लाख रुपये मांग रहे हैं’, शादी के 4 महीने बाद इंदौर में पति ने उठाया बड़ा कदम

पुलिस को मनोज के कमरे का निरीक्षण करने पर एक चिट्ठी मिली है। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में मनोज ने पत्नी पर अफेयर का आरोप लगाते हुए लिखा है कि पत्नी साढ़ू भाई से बात करती है और उनके बीच अफेयर है। चिट्टी में ये भी लिखा है कि ससुराल पक्ष के लोग उससे 5 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो पत्नी को बच देंगे। परिजनों के मुताबिक मनोज एक निजी कंपनी में काम करता था। उसके मानसिक दबाव में होने की बात भी परिजनों ने बताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है और हर पहलू से जांच कर रही है।