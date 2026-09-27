देशभर में हुए करोड़ों के साइबर फ्रॉड का इंदौर कनेक्शन, म्यूल बैंक खातों में 20 से अधिक गिरफ्तार

सितंबर के महीने में क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग मामलों में ऐसे 20 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जांच में ऐसे बैंक खातों की खरीद-फरोख्त और किराए पर देने के मामले सामने आए हैं, जिनके साथ सिम कार्ड, एटीएम-डेबिट कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज तक सौंपे जा रहे थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत में टीम ने एमबीए स्नातक एक युवक को गिरफ्तार किया था। इसके संदिग्ध बैंक खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन-देन की जांच हुई तो ये म्यूल खाता 15 राज्यों की 51 साइबर फ्रॉड शिकायतों से जुड़ा पाया गया था। इसके कुछ ही दिन बाद एक अन्य खाते से करीब 10 राज्यों की 26 शिकायतें भी जुड़ी पाई गई थीं।