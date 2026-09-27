इंदौर में सिटी ई-बस ने 3 को कुचला, 1 की मौत 2 घायल, भीड़ ने बस में की तोड़फोड़

Indore News : मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के राजबाड़ा इलाके में रविवार को सरकारी सिटी बस (PM बस सेवा) ने 3 लोगों को कुचल दिया। आपको बता दें कि, ये पहली बार है, जब प्रदेश में ई-बस से कोई सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुहंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतक का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया।