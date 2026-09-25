Cybercrime Business: म्यांमार के ‘केके पार्क’ में फंसे इंदौर सहित 25 हजार भारतीय युवा, पासपोर्ट छीनते, फिर करते टॉर्चर

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं साइबर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ अमित कुमार दुबे के अनुसार, विदेशी स्कैमर किसी तरह युवाओं को नौकरी का लालच देकर विदेश बुलाने में सफल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड जॉब के लिए बुलाए गए युवक को एयरपोर्ट पर गैंग के सदस्य रिसीव करते हैं। रास्ते में उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और फिर म्यांमार बॉर्डर पर ले जाकर चाइनीज माफिया के गढ़ में पहुंचाया जाता है। इस हब को 'केके पार्क' कहा जाता है। यहां बिजली जनरेटर से चलती है और हॉस्पिटल, स्कूल सहित कई सुविधाएं मौजूद होने की बात सामने आई है, लेकिन एक बार युवा यहां पहुंच जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। साइबर फ्रॉड के दलदल में धकेलने के लिए मारपीट और टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी की स्कीम सिखाई जाती है। विरोध करने पर खाना नहीं देने और करंट के झटके लगाने तक 5 का टॉर्चर किए जाने की जानकारी न जांच में सामने आ चुकी है। युवाओं को उनकी भाषा की दक्षता के हिसाब से उसी भाषा में साइबर फ्रॉड करने के टारगेट दिए जाते हैं।