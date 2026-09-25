इंदौर में ‘Drishyam’ जैसा कांड! नमक की बोरियों संग दफन थी डेड बॉडी, पुलिस ने खोदा तो निकला कुत्ता

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सावधानीपूर्वक खुदाई आगे बढ़ाई गई। जैसे-जैसे मिट्टी हटती गई, सस्पेंस बढ़ता गया। आखिरकार जब लाल कपड़े में लिपटी बॉडी को बाहर निकाला गया, तो मामला पलट गया। कपड़े के भीतर किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक पालतू श्वान की डेड बॉडी थी। जांच में सामने आया कि किसी पशु प्रेमी ने अपने श्वान के निधन के बाद उसे लावारिस फेंकने की बजाय उसे पूरे आदर और विधि-विधान से लाल कपड़े में लपेटकर वहां दफनाया था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने राहत की सांस ली और घंटों से बना तनावपूर्ण माहौल हास्य व चर्चा में बदल गया।