Autism: 25 में से 1 बच्चे में दिखते हैं ऑटिज्म के लक्षण, ये 2 संकेत नजर आएं तो पैरेंट्स हो जाएं सावधान

Indore news: बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण अक्सर एक से डेढ़ साल की उम्र के बाद दिखाई देने लगते हैं। बच्चा आंखों में आंखें मिलाने से बचता है, नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देता और उम्र के अनुसार उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाता। एक ही काम को बार-बार करना और अपनी ही दुनिया में रहना भी इसके प्रमुख संकेतों में शामिल हैं। कुछ बच्चों में सामान्य विकास के बाद पहले सीखी चीजें भूलने की स्थिति भी सामने आती है, जिसे रिग्रेशन कहा जाता है। यह जानकारी ऑटिज्म विशेषज्ञ डॉ. सुभाष गर्ग ने दी। अगर आपका बच्चा आपकी आंखों से आंखे न मिलाए और जवाब न दें तो आपको सावधान रहने की जरूरत है।