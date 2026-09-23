‘दुबई एयरपोर्ट पर हूं, एम्बेसी ने रोका है, मदद कर दो’, इंदौर की बीमा एजेंट से फेसबुक फ्रेंड ने की ठगी, पैसे लेकर मोबाइल किया बंद

देहात क्षेत्र में ठगोरों ने एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खाते से 90 हजार रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी की वारदात थाना सांवेर क्षेत्र में रहने वाले फरियादी केसरीमल पिता फूलचंद कुमावत (46) निवासी ग्राम रिंगनोदिया के साथ 31 अगस्त को दोपहर 1.07 बजे हुई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आइटी एक्ट का केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना दिनांक को मेरा मोबाइल फोन अचानक हैक हो गया था। बाद में जब मोबाइल फोन वापस चालू हुआ तो बैंक सा करीब 90 हजार 88 रुपए की राशि कटने के मैसेज आए। अज्ञात आरोपी ने मोबाइल फोन को हैक कर यूपीआइ अकाउंट से राशि का ट्रांजेक्शन कर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया।