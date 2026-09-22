गरबा के बाद 9 लाख बच्चों को जन्म देती हैं हिंदू लड़कियां, बीजेपी विधायक का बड़ा बयान

MLA Usha Thakur : देशभर की तरह एमपी में भी गरबा में हिंदुओं और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर विवाद चल रहा है। हिंदूवादी संगठन हर हाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की बात कह रहे हैं। गरबा में केवल सनातन धर्मियों को ही प्रवेश दिए जाने की वकालत की जा रही है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी की एक नेत्री का विवादास्पद बयान सामने आया है। बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने इंदौर में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है हर साल लाखों हिंदू युवतियां गरबा पंडालों से भाग जाती हैं और बाद में बच्चों को जन्म देती हैं। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा विधर्मियों के साथ लड़कियां भागती हैं। हर साल करीब 9 लाख बच्चों को जन्म देती हैं।