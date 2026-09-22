फौजी अफसर बनकर आया ठग, ऑर्डर दिया, इंदौर के व्यापारी से 9 लाख रुपए की ठगी

ऐसे ही एक और मामले में अज्ञात आरोपी ने एक सैन्यकर्मी के साथ 34 हजार रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना महू पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ठगी की वारदात फरियादी शिवप्रकाश पिता राजकरण सिंह चौहान (36) निवासी एचडी एन्क्लेव आर्मी कैंट के साथ 1 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे हुई। उनकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आइटी एक्ट का केस दर्ज किया गया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना दिनांक को अज्ञात आरोपी ने बैंक खातों से कुल 34,430 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। बैंक से राशि कटने के मैसेज मिलने के बाद ठगी का पता चला। पुलिस ने साइबर डेस्क की मदद से जांच कर ये पता लगा रही है कि किस खाते में राशि ट्रांसफर हुई।