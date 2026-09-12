मोबाइल रिपेयरिंग के बाद व्यापारी के खाते से उड़े सवा लाख, इंदौर में सामने आ रही ठगी की अजीब वारदातें

खरीदारी के लिए इंदौर आए शाजापुर के एक व्यापारी के साथ करीब सवा लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। मोबाइल फोन रिपेयरिंग करवाने के बाद व्यापारी के बैंक खाते से चार ट्रांजेक्शन में ये राशि ठगोरों ने उड़ा ली। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, धोखाधड़ी की वारदात शाजापुर के इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी सुनील कुमार सोनी के साथ गत 5 सितंबर को हुई। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में फरियादी ने बताया कि, वे इंदौर खरीदारी के लिए आए थे। उसी दौरान अचानक मोबाइल फोन बंद हो गया था। इस पर उन्होंने जेल रोड स्थित एक मोबाइल शॉप पर मोबाइल फोन सुधरवाया था।