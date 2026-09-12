श्रीलंका की डॉग का इंदौर में मोतियाबिंद ऑपरेशन, इलाज के खर्च ने भी चौंकाया

वेटरनरी सर्जन एवं आई सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र चौहान ने बताया कि श्रीलंका में पालतू जानवरों की कैटरैक्ट सर्जरी के विशेषज्ञ नहीं होने से एनी को इंदौर लाया गया। यह भारत का पहला मामला है, जिसमें विदेशी पालतू जानवर को आंख की सर्जरी के लिए भारत लाया गया है। विदेश से पेट को भारत लाने की अनुमति और प्रक्रिया जटिल होने के कारण ऐसे मामले कम सामने आते हैं। एनी को पहले फ्लाइट से श्रीलंका से चेन्नई और फिर चेन्नई से इंदौर लाया गया।